Уночі та зранку понеділка у Києві очікується туман

У ніч та ранком понеділка у Києві очікується туман, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"28 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Український гідрометцентр", - йдеться у повідомленні.

У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Також в адміністрації закликали пішоходів бути уважними, одягати світловідштовхувальні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/v_nich_proti_28_listopada_a_takozh_zranku_u_kiyevi_ochikuyetsya_tuman_vidimist_200-500_m__ukrgidromettsentr/