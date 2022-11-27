Події

19:52 27.11.2022

Окупанти за добу завдали по Україні 4 ракетні удари і здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали по Україні 4 ракетні удари і здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти завдали 4 ракетні удари по цивільних об'єктах с.Розумівка Запорізької області та Мусіївка Дніпропетровської області за минулу добу, а також здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

На слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині.

На лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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