У Генштабі ЗС України повідомили про завдання ударів по трьох місцях скупчення окупантів та їх техніки

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії вразили за минулу добу три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу.

"Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська", - йдеться у зведенні.

Крім того, підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також окупанти продовжують переміщати особовий склад і військову техніку для комплектування зазнали втрат підрозділів. "Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - повідомляється у зведенні.