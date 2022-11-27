Події

12:44 27.11.2022

Одна людина загинула внаслідок суботнього обстрілу Дніпра

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Одна людина загинула внаслідок обстрілу Дніпра російськими окупантами, що стався напередодні, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Тільки що рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що загалом під час атаки постраждали 13 осіб, троє з них залишаються в лікарнях.

Теги: #дніпро

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