Події

20:36 26.11.2022

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

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Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Президент України Володимир Зеленський відзначає відновлення енергетичної системи, проте закликає і надалі економити електроенергію.

"Наші енергетики продовжили відновлення системи і маємо вже більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільними", - сказав він у відеозверненні у суботу.

За його словами, "станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора було відключено. Водночас, у 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному регіоні".

"Якщо ввечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитись. Це ще раз доводить те, що споживати енергію треба раціонально", - наголосив президент.

 

 

Теги: #відновлення #енергосистема

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