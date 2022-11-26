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16:52 26.11.2022

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

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ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

Європейська комісія через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС готує до відправки екстрену підтримку, яка необхідна Україні для відновлення і підтримки електро- і теплопостачання цивільного населення.

Згідно з повідомленням представництва ЄС в Україні, йдеться про 200 середніх трансформаторів і великий автотрансформатор з Литви, середній автотрансформатор з Латвії і 40 важких генераторів з розташованого в Румунії резерву ЄК (rescEU).

Зокрема, кожен з генераторів може забезпечити безперебійним живленням невелику або середню лікарню.

ЄК також додатково працює над новим енергетичним хабом rescEU в Польщі, щоб надати допомогу від третіх сторін і сприяти її скоординованій доставці в Україну, зокрема з партнерами з G7.

Комісія також зв'язалася з відповідними компаніями в різних країнах, щоб запросити життєво важливе високовольтне обладнання, зокрема більшу кількість автотрансформаторів. Здійснюється координація з партнерами, щоб швидко транспортувати обладнання в Україну.

Згідно з повідомленням, голова ЄК Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським висловила солідарність ЄС з Україною, яка страждає від умисних і варварських російських бомбардування цивільної інфраструктури країни.

"Я рішуче засуджую ці удари. Росія повинна відповідати за дії, які є військовими злочинами", - наводяться в повідомленні слова глави ЄК.

Теги: #енергетика #єк

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