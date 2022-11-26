Через російські обстріли в Херсонській області загинули дві людини, ще 10 дістали поранень - глава ОВА

У Херсонській області за минулу добу, 25 листопада, загинули дві людини, ще 10 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області. Херсонський район - російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні приміщення, торговельний заклад та училище. Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Придніпровське, Микільське, Зеленівку та Музиківку", - написав він у Telegram-каналі.

У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, пошкоджені приватні будинки. Також ворог вдарив по Новоолександрівці, Качкарівці та Костирці.