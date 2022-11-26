Вранці окупанти обстріляли Куп'янськ, поранений 1 мирний житель - Синєгубов

Уранці в суботу російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Уранці окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп'янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти також обстрілювали Куп'янськ вночі, після опівночі. Унаслідок загорілися 6 гаражів. Постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області. Зокрема, близько 17 години росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих. Ворожі удари по Харкову минулої доби не зафіксовані.