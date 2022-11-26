Події

07:49 26.11.2022

Ворог за добу випустив 74 снаряди по двох громадах Сумщини

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Ворог за добу випустив 74 снаряди по двох громадах Сумщини

У п'ятницю, 25 листопада, російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, без жертв, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигінську громади. Загалом було 74 "прильоти" по прикордонню", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із АГС. Було 70 прильотів на околицях одного із сіл.

По Шалигінській громаді противник відкривав вогонь із РСЗВ (4 "прильоти").

"В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - наголосив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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