Фінляндія має приготуватися до прийому нових біженців з України внаслідок російських атак

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен припустила, що внаслідок російських атак збільшиться кількість українських біженців, яким Гельсінкі мають допомогти.

"Фінляндія має підготуватися до збільшення кількості українських біженців. Прихід зими та атаки Росії, зокрема на виробництво енергії, роблять ситуацію в Україні ще складнішою. Дуже ймовірно, що все більше і більше людей будуть змушені тікати", - написала вона у твіттері в ніч на суботу.

Мікконен наголосила, що Фінляндія має підтримати Україну.

"Наш обов'язок допомогти", – наголосила міністр.