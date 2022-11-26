Події

07:22 26.11.2022

За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби російські окупанти здійснили 11 ракетних, 7 авіаційних ударів і здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На бахмутському та авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На криворізькому та херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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