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19:07 25.11.2022

ВР пропонують ухвалити заяву про нелегітимність перебування Росії в ООН

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ВР пропонують ухвалити заяву про нелегітимність перебування Росії в ООН

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком пропонують ухвалити заяву парламенту щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Відповідний проєкт постанови №8229 зареєстровано на сайті парламенту в п'ятницю, 25 листопада.

Його ініціатори пропонують схвалити звернення ВР до парламентів та урядів іноземних держав щодо необхідності реформування ООН та нелегітимності перебування Росії у складі цієї організації.

Документ передбачає прийняття звернення до світової спільноти із закликом сприяти обмеженню права вето постійних членів Ради безпеки ООН, визнати терористичний характер РФ за чинного політичного режиму та забезпечити відповідальність осіб, які сприяють агресії Росії проти України.

Українські парламентарі мають намір закликати парламенти та уряди іноземних держав виступити зі спільною ініціативою та підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо запиту консультативного висновку Міжнародного суду ООН стосовно обмеження права вето постійних членів ООН, які могли б випливати зі Статуту ООН та загальних принципів права.

Водночас у проєкті заяви міститься заклик щодо необхідності активізувати та конкретизувати зусилля з притягнення до відповідальності винних у вчиненні міжнародних злочинів, зокрема шляхом створення спеціального трибуналу для притягнення вищих посадових осіб держави-агресора до відповідальності за злочин агресії проти України.

Крім того, у ВР пропонують закликати світову спільноту приєднатися до розроблення та функціонування компенсаційного механізму, що забезпечує виплату компенсації в повному обсязі за всю шкоду, завдану російською агресією проти України, а також посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, необхідну для захисту цивільного населення та повного відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Виключення Росії з ООН. (…) Тут все просто. РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР як держава і суб'єкт міжнародного права припинив своє існування. Тому і РФ не може мати статусу держави-продовжувача СРСР. Є абсурдним, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН і тим більше ветувати їх. Тому Україна закликає реформувати таку важливу міжнародну організацію. З цим і будемо звертатися до парламентів та урядів іноземних держав", – написав голова ВР Руслан Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи зареєстрований проєкт постанови.

Спікер прогнозує ухвалення цього документа українським парламентом без тривалих дискусій.

 

 

Теги: #рф #оон #депутати #плани

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