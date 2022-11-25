Події

17:52 25.11.2022

Від 200 до 400 тис. споживачів у кожному з регіонів України залишаються знеструмленими у певний час – прем'єр

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Від 200 до 400 тис. споживачів у кожному з регіонів України залишаються знеструмленими у певний час – прем'єр

Наразі в Україні від 200 до 400 тис. осіб у кожному з регіонів обмежені в електроспоживанні у певний час доби, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від 200 до 400 тисяч осіб у кожному з регіонів України знеструмлені в ті чи інші години", – повідомив Шмигаль під час засідання уряду у п'ятницю.

Водночас він зазначив, що через погодні умови ситуація з відновленням найскладніша у Хмельницькій, Тернопільській та Одеській областях, при цьому у Харківській та Херсонській областях вона ускладнюється масованими артилерійськими ударами російських військ протягом останніх двох днів.

Шмигаль зазначив, що суттєвий дефіцит виробництва е/е поки що зберігається, тому діють і планові, і аварійні відключення.

Водночас він наголосив, що Україна пережила серйозну енергетичну системну аварію, і нині завдяки професіоналізму енергетиків поступово виходить із неї.

"Жодній країні світу ще не доводилося виводити свою енергосистему після семи хвиль ракетних ударів", – резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 23 листопада українська енергосистема увійшла в блекаут і наразі поступово відновлюється. На ранок п'ятниці дефіцит електроенергії знизився до 30%.

Теги: #статистика #знеструмлення

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