Події

15:55 25.11.2022

Корея надасть Україні високопотужні генератори

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Республіка Корея надасть Україні високопотужні генератори, розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у Сеулі, повідомляє сайт українського парламенту.

Сайт Верховної Ради також наводить слова посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка: "З корейською стороною досягнуто домовленості про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено".

Корнієнко наголосив, що Україна дуже цінує "підтримку, яку уже надавала Корея та ту, яку планує надати!"

Перший віцеспікер Верховної Ради очолює парламентську делегацію, яка перебуває 24-26 листопада із робочим візитом у Південній Кореї.

Теги: #корея #україна #генератори

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