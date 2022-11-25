З Херсону евакуюють пацієнтів лікарень через постійні російські обстріли – голова ОВА

Через обстріли, яких зазнає Херсон із боку російських окупантів, пацієнтів міських лікарень буде евакуйовано, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Крім того, пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. 100 людей лікуватимуться в Одесі, доки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

"Нагадую, всі мешканці Херсонщини, котрі бажають евакуюватися до більш безпечних областей України, можуть звертатися у Херсонську ОВА", - зазначив Янушевич.