Події

11:02 25.11.2022

СБУ затримала в Києві російського агента

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Служба безпеки України затримала в Києві російського агента, який прибув із Криму для підготовки диверсій.

"СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти - його затримала СБУ", - повідомила СБУ у п'ятницю.

Під час обшуку правоохоронці виявили у російського агента внутрішній паспорт громадянина РФ та російський паспорт для виїзду за кордон, мобільний телефон із підтвердженнями законспірованого листування з ФСБ через анонімний телеграм-канал, матеріали, що підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисника про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення сил оборони України у столичному регіоні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після окупації Росією півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення у створене окупантами місцеве "управління поліції РФ".

"Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл", - зазначається у повідомленні.

Теги: #сбу #агент

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