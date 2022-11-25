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10:34 25.11.2022

Україна потребує повітряного щита та надійних гарантій безпеки - Єрмак на зустрічі Комісії Україна-НАТО

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Україна потребує повітряного щита та надійних гарантій безпеки - Єрмак на зустрічі Комісії Україна-НАТО

Україна потребує надійних гарантій безпеки, важливим компонентом яких є безпека неба й ефективна протиповітряна оборона, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі Комісії Україна-НАТО, що відбулася у форматі відеоконференції.

"Україна презентувала концепт Київського безпекового договору з нашими пропозиціями щодо гарантій безпеки. Наші пропозиції спрямовані на мобілізацію необхідних політичних, фінансових, військових і дипломатичних ресурсів для самозахисту України. Ці гарантії повинні захистити суверенітет і територіальну цілісність України та унеможливити нову агресію в майбутньому", - наголосив Єрмак.

За його словами, робочий принцип гарантій простий: безпека України залежить, передусім, від її здатності захистити себе. А ефективний захист держави залежить від внесків її союзників.

"Київський безпековий договір передбачає, що це має бути спільний документ про стратегічне партнерство між Україною і державами-гарантами. Ці зобов'язання мають бути надійними, оскільки ми не можемо погодитися на новий перелік необов'язкових запевнень на кшталт сумнозвісного Будапештського меморандуму", - пояснив Єрмак.

Пізніше, уточнив він, система ППО і ПРО України може бути інтегрована з системами НАТО та Європи. Єрмак нагадав, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський разом зі спікером українського парламенту і прем'єр-міністром подали офіційну заявку на членство України в НАТО. Ця заявка означає, що Україна раз і назавжди відхилила варіант нейтральності або позаблокового статусу. Це також вимога українського суспільства, адже близько 90% українців підтримують вступ до альянсу.

"Ми віримо, що незабаром Україна буде готова розпочати процес вступу, пропустивши ПДЧ у плані відповідності стандартам альянсу і рівню взаємосумісності. Ми віримо, що Україна як унікальний партнер альянсу в дуже особливій безпековій ситуації матиме свій розумний шлях до членства в НАТО", - зазначив Єрмак.

Крім того, він акцентував увагу на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вчиненого керівництвом Росії.

"Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО за підтримку створення спеціального трибуналу. Ми закликаємо наших партнерів, зокрема альянс і його членів, узяти участь у консультаціях щодо міжнародного договору, його створення. Україна підготувала відповідні проєкти документів, які могли б стати основою подальшої роботи зі створення спеціального трибуналу", - повідомив керівник Офісу президента.

Він нагадав, що запропонована президентом Зеленським формула миру містить десять пунктів: радіаційну і ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і зупинення бойових дій, правосуддя, терміновий захист довкілля від екоциду, недопущення ескалації та підтвердження кінця війни.

"Ми не знаємо, які об'єкти зазнають ударів наступного разу. Але ми знаємо, що Україна потребує повітряного щита. Ми знаємо, що Україна потребує надійних гарантій безпеки", - резюмував Єрмак.

Теги: #нато #україна

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