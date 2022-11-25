Події

08:46 25.11.2022

Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

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Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Очаківську громаду Миколаївського району в ніч на п'ятницю, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів із РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію.", - написав він у телеграм-каналі.

Також у результаті ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий.

Детальна інформація уточнюється.

Водночас у Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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