Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Очаківську громаду Миколаївського району в ніч на п'ятницю, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів із РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію.", - написав він у телеграм-каналі.

Також у результаті ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий.

Детальна інформація уточнюється.

Водночас у Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.