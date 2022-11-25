Окупанти погрожують запорожцям забрати у них нерухомість і землю

Російські окупанти погрожують запорожцям забрати у них нерухомість і землю у разі їх відмови у переоформленні документів на неї за законодавством РФ, повідомляє Генеральний штаб України.

"У населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі відмови загрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно.