Події

06:45 25.11.2022

Окупанти обстріляли три громади Сумської області

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Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигінській громадах", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Новослобідській ОТГ ворог стріляв із мінометів. Було 6 "прильотів". У результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Шалигинська громада зазнала артобстрілу з території Росії. Обійшлося без руйнувань. Загалом зафіксовано 18 "прильотів".

У Серединно-Будській громаді російські військові обстріляли прикордонні міномети. Було 10 прильотів без руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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