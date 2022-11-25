Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигінській громадах", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Новослобідській ОТГ ворог стріляв із мінометів. Було 6 "прильотів". У результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Шалигинська громада зазнала артобстрілу з території Росії. Обійшлося без руйнувань. Загалом зафіксовано 18 "прильотів".

У Серединно-Будській громаді російські військові обстріляли прикордонні міномети. Було 10 прильотів без руйнувань.