Події

05:19 25.11.2022

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

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Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Особливу увагу на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в четвер було приділено проблемі зв'язку.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Питання енергетики та зв'язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в четвер.

За його словами, окрему увагу було приділено системі зв'язку. "Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного", - сказав він.

Зеленський назвав проблему зв'язку "фундаментальним питанням". "І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", - наголосив він.

Теги: #атаки #звязок #зеленський

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