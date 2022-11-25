Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Особливу увагу на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в четвер було приділено проблемі зв'язку.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Питання енергетики та зв'язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в четвер.

За його словами, окрему увагу було приділено системі зв'язку. "Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного", - сказав він.

Зеленський назвав проблему зв'язку "фундаментальним питанням". "І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", - наголосив він.