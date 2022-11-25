Події

05:15 25.11.2022

Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

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Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

Україна поступово відходить від блекауту, відновлюючи постачання електрики і води, зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні в четвер.

"Весь день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв'язок", - сказав він.

За словами Зеленського, "станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області".

"Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але потроху відходимо від блекауту, повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче в столиці та 15 областях", - сказав він.

"Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб дати знову світло. Це справді загальнонаціональне завдання", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вже запущено 4362 пункти незламності. "Мережа зростатиме. Якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших пунктів незламності", - сказав президент.

Теги: #відхід #блекаут #зеленський

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