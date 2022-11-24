Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав безпрецедентною та глибоко тривожною ситуацію в українській енергосистемі 23 листопада, коли в результаті російських обстрілів було відключено всі чотири атомні станції, які перейшли на аварійне живлення дизель-генераторами.

"Ця безпрецедентна ситуація була б неймовірною ще місяць тому. Це глибоко турбує", - заявив він у відеозверненні, розміщеному на сайті агентства.

Гроссі зазначив, що ще на початку війни позначив сім невід'ємних стовпів безпеки та захисту, зокрема необхідність підтримувати фізичну недоторканність та наявність надійного зовнішнього джерела живлення.

"Я закликаю сьогодні, щоб ці стовпи були дотримані, щоб усі атомні електростанції України не постраждали в такий спосіб", – наголосив гендиректор.

За його словами, у той час як світ був зосереджений на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, не можна забувати про інші ядерні об'єкти країни.

Він нагадав, що нещодавно Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням надати свої місії та підтримку, крім Запорізької АЕС, також на інші працюючі станції та Чорнобильську АЕС.

"Ця допомога почалася. Ми повинні зробити все, щоб запобігти ядерній аварії на будь-якому з цих ядерних об'єктів, яка лише посилить ті жахливі страждання, які ми вже спостерігаємо в Україні. Час діяти зараз", – заявив Гроссі.

Як повідомлялося, всі блоки Рівненської (чотири сумарною потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарною потужністю 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарною потужністю 2000 МВт) було відключено 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України, що увійшла в блекаут, після чергових масованих російських ракетних обстрілів у середу.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.