Події

20:14 24.11.2022

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

2 хв читати
Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба глави держави.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку. Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

Крім того, члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

"Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони", - наголошують в ОП.

Там уточнюють, що у засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

 

 

Теги: #президент #ставка #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 23.11.2022
Президент підписав закон про держбюджет-2023

Президент підписав закон про держбюджет-2023

13:19 22.11.2022
На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський

На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський

07:15 21.11.2022
Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

19:31 19.11.2022
Зеленський: Головне питання на Ставці Верховного Головнокомандувача – це фронт

Зеленський: Головне питання на Ставці Верховного Головнокомандувача – це фронт

12:37 18.11.2022
Зеленський включив до Ставки головнокомандувача заступника голови ОП Машовця та главу Мінінфраструктури Кубракова - указ

Зеленський включив до Ставки головнокомандувача заступника голови ОП Машовця та главу Мінінфраструктури Кубракова - указ

15:04 16.11.2022
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили посилення захисту інфраструктури

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили посилення захисту інфраструктури

08:51 16.11.2022
Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

09:01 15.11.2022
Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

14:27 11.11.2022
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини

17:46 09.11.2022
Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"

60% Києва все ще без електропостачання

Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести осіб - начальник облполіції

ОСТАННЄ

У Запоріжжі ракетних ударів не зафіксовано, незважаючи на вибухи, що пролунали

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"

Російські окупанти обстріляли Херсон із РСЗВ та артилерії, постраждало 10 людей, 4 з них загинули

60% Києва все ще без електропостачання

ОГТСУ забезпечує безперебійне транспортування газу в умовах перебоїв в електропостачанні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА