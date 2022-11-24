Словаччина має проблеми з отриманням нафти через "Дружбу" у зв'язку з відключенням електроенергії

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" з України до Словаччини призупинено через спричинене російськими обстрілами відключення електроенергії в Україні, повідомляє чеське інформаційне агентство CTK із посиланням на чеського трубопровідного оператора MERO.

"За наявною у нас інформацією, постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" з України до Словаччини припинено через відключення електроенергії. Прокачування до Чехії не припинено завдяки достатнім експлуатаційним запасам у Словаччині", - наводить агентство слова представника MERO Барбори Путцової.