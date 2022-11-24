Три прикордонні переходи на кордоні з Угорщиною та Румунією знеструмлені і тимчасово не працюють - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України повідомляють про тимчасове призупинення роботи трьох пунктів пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною у Закарпатській області через відсутність енергопостачання.

"У зв'язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску "Косино" та "Дзвінкове" - на кордоні з Угорщиною. Просимо врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - повідомляється у телеграм-каналі відомства у четвер уранці.