У Києві розпочали подачу води споживачам на правому березі - міськадміністрація

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів та розпочав подачу води споживачам на правобережній частині української столиці, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у четвер уранці.

"На зниженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом'янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви "Пуща-Водиця", "Виноградар", "Нивки". Фахівці "Київводоканалу" роблять все можливе, щоб стабілізувати водопостачання якнайшвидше" - йдеться у повідомленні.

Раніше вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення водопостачання у лівобережній частині столиці. "Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому плануємо відновити його в першій половині дня", - написав він.