"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

"Укрзалізниця" продовжує рух із суттєвими затримками 81 поїзда із 95.

"Не без зусиль, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 95 наших поїздів при всьому продовжують рух. Через знеструмлення великої частини мережі 81 із них має затримку більше години", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі компанії у четвер.

Найбільші затримки у поїздів:

- №711 Краматорськ-Київ (майже три години);

- №749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень (понад 11 годин);

- №17 Харків-Ужгород (понад 11 годин);

- №119 Запоріжжя-Львів (близько 11 годин);

- №3 Запоріжжя-Ужгород (понад 10 годин).

"Технічно найскладніші затримки - це "Інтерсіті+", опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але усе-таки повинні везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні два маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені поїздами дальнього прямування з автономними системами опалення", - наголосили в "Укрзалізниці".

Про зміни у розкладі компанія детально інформує всіх міжнародних партнерів - вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, допомагатимуть українцям, які прибувають на їхні вокзали.

На українських вокзалах розгорнуто хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, компанія з тим самим білетом садить на наступний рейс того самого напрямку.