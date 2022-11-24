Події

08:16 24.11.2022

У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

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У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У середу російські окупанти обстріляли Середино-Будську, Хотинську та Юнаківську громади, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По Середино-Будській громаді росіяни били з САУ 120 мм калібру. Було 15 прильотів на прикордоння. Через обстріли пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та паркан", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Хотинську громаду окупанти обстріляли з артилерії, зафіксовано 5 прильотів, руйнувань немає.

Також з артилерії окупанти обстріляли Юнаківську громаду з території РФ, зафіксовано 5 прильотів, постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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