У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У середу російські окупанти обстріляли Середино-Будську, Хотинську та Юнаківську громади, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По Середино-Будській громаді росіяни били з САУ 120 мм калібру. Було 15 прильотів на прикордоння. Через обстріли пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та паркан", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Хотинську громаду окупанти обстріляли з артилерії, зафіксовано 5 прильотів, руйнувань немає.

Також з артилерії окупанти обстріляли Юнаківську громаду з території РФ, зафіксовано 5 прильотів, постраждалих немає.