За ніч окупанти обстріляли Марганецьку громаду

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині. П'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Направили туди понад 30 снарядів. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію – з'ясовують деталі обстрілів", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Крім цього, у Кривому Розі та у Павлоградському районі завершилися рятувальні роботи з підняття на поверхню працівників шахт, які залишилися там через знеструмлення підприємств, на поверхню було піднято близько 3000 шахтарів.

"Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Але ситуація в енергетиці складна. Тому скрізь триватимуть відключення, щоб максимально знизити навантаження на мережу", - зазначив голова ОВА.