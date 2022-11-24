Події

08:06 24.11.2022

За ніч окупанти обстріляли Марганецьку громаду

1 хв читати
За ніч окупанти обстріляли Марганецьку громаду

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині. П'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Направили туди понад 30 снарядів. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію – з'ясовують деталі обстрілів", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Крім цього, у Кривому Розі та у Павлоградському районі завершилися рятувальні роботи з підняття на поверхню працівників шахт, які залишилися там через знеструмлення підприємств, на поверхню було піднято близько 3000 шахтарів.

"Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Але ситуація в енергетиці складна. Тому скрізь триватимуть відключення, щоб максимально знизити навантаження на мережу", - зазначив голова ОВА.

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 24.11.2022
У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У середу окупанти обстріляли три громади на Сумщині

08:07 24.11.2022
Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

07:35 24.11.2022
Заступник генсека ООН: Бойові дії навколо Запорізької АЕС мають негайно припинитися

Заступник генсека ООН: Бойові дії навколо Запорізької АЕС мають негайно припинитися

11:04 23.11.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

08:16 23.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області поранено восьмеро людей

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області поранено восьмеро людей

07:33 23.11.2022
Вночі ворог із "Градів" та важкої артилерії обстріляв дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Вночі ворог із "Градів" та важкої артилерії обстріляв дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області

07:21 23.11.2022
За добу окупанти обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

За добу окупанти обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

11:43 22.11.2022
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

10:13 22.11.2022
На Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів із мінометів, САУ та РСЗВ - К.Тимошенко

На Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів із мінометів, САУ та РСЗВ - К.Тимошенко

09:03 22.11.2022
На Харківщині за добу одна людина загинула, двоє поранені внаслідок збройної агресії РФ

На Харківщині за добу одна людина загинула, двоє поранені внаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

У Києві відновили водопостачання на лівому березі - Кличко

Зеленський звернувся до партнерів із проханням допомогти захистити небо України - виступ у Раді безпеки ООН

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

Канадські військові фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі - міністр оборони

У Києві без електрики залишається 25% житлового фонду, на лівому березі відновлено водопостачання - КМВА

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

У Херсоні затримано колабораціоніста, який допомагав окупантам перетинати Дніпро на катерах – СБУ

Три прикордонні переходи на кордоні з Угорщиною та Румунією знеструмлені і тимчасово не працюють - Держприкордонслужба

У Києві розпочали подачу води споживачам на правому березі - міськадміністрація

В Україні працюють 3720 пунктів незламності - К. Тимошенко

У Запорізькій області позапланово знеструмили частину споживачів - обладміністрація

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення великої частини мережі, 81 поїзд спізнюється на годину і більше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА