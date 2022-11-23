На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про 34 постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів у середу.

"Київщина. 34 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей. Четверо людей загинуло", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

За його словами, усім, кому потрібно, надається тимчасове житло.

"Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах. Усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з'являтися електроенергія. Без паніки!", - додав Кулеба.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок влучення російської ракети в середу, 23 листопада, у Вишгородському районі загинули чотири особи, 27 постраждали.

"Ще шестеро енергетиків - постраждали через ракетний удар по критичній інфраструктурі. Унаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку у Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.