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19:08 23.11.2022

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

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За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом поточної доби завдала чотирьох ударів по російських окупантах: три - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника й один - по позиції зенітно-ракетного комплексу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Військові ракетних військ та артилерії водночас вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та їхню позицію зенітно-ракетного комплексу, йдеться у зведенні.

"Підтверджено ураження силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено і до 50 - поранено. У Запорізькій області втрати ворога становили до 15 осіб убитими і до 20 пораненими", – повідомили в Генштабі.

Крім того, повідомляється, що до лікарняних закладів окупованої м. Горлівки Донецької області протягом останніх днів доставлено понад 30 тяжкопоранених військовослужбовців із північно-західної околиці міста.

 

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

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