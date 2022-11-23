Події

18:07 23.11.2022

ВАКС заарештував радника ексголови ДФС

1 хв читати
ВАКС заарештував радника ексголови ДФС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС), повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"23 листопада 2022 року ВАКС за клопотанням САП та НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови ДФС України, за допомогою якого колишній голова ДФС отримав 722 млн грн неправомірної вигоди", - повідомляє САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, після затримання підозрюваного і не пізніше 48 годин із моменту доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

"За версією слідства, колишній голова ДФС України за допомогою свого радника протягом 2015-2016 років забезпечив юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 млрд грн. У результаті він неправомірно отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн", - нагадують у САП.

Теги: #дфс #сап #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 21.11.2022
НАБУ та САП викрили ексдиректора бронетанкового заводу та його заступника на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

НАБУ та САП викрили ексдиректора бронетанкового заводу та його заступника на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

15:53 17.11.2022
САП повідомила про підозру депутату Волинцю, який не задекларував майно на 1,7 млн грн

САП повідомила про підозру депутату Волинцю, який не задекларував майно на 1,7 млн грн

08:43 17.11.2022
У ВАКС направлено черговий позов щодо конфіскації активів Януковича

У ВАКС направлено черговий позов щодо конфіскації активів Януковича

20:09 10.11.2022
ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

17:09 10.11.2022
ВАКС заочно заарештував ексголову правління ВіЕйБі Банку Мальцева, підозрюваного в заволодінні стабілізаційним кредитом розміром 1,2 млрд грн

ВАКС заочно заарештував ексголову правління ВіЕйБі Банку Мальцева, підозрюваного в заволодінні стабілізаційним кредитом розміром 1,2 млрд грн

13:51 10.11.2022
Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

10:35 07.11.2022
Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

21:16 05.11.2022
Член правління Укрексімбанку Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку

Член правління Укрексімбанку Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку

19:14 02.11.2022
САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

18:33 31.10.2022
Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Ракетні удари зупинили майже всю генерацію в країні, знеструмлено більшість споживачів

Збито 51 із 70 випущених окупантами крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе - Повітряні сили ЗСУ

В Україні від ракетних ударів у середу загинуло 6 людей, зокрема 3 на Київщині, 36 поранено – голова Нацполіції

У Києві 11 постраждалих від обстрілів, із них одна дитина - мер

ОСТАННЄ

У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

Україна ініціює невідкладне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ракетним обстрілом – Зеленський

Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Відновлено енергопостачання Аульського водоводу біля Кам'янського та низки лікарень Дніпропетровської області - голова обладміністрації

УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 15 російських ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА