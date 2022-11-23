ВАКС заарештував радника ексголови ДФС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС), повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"23 листопада 2022 року ВАКС за клопотанням САП та НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови ДФС України, за допомогою якого колишній голова ДФС отримав 722 млн грн неправомірної вигоди", - повідомляє САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, після затримання підозрюваного і не пізніше 48 годин із моменту доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

"За версією слідства, колишній голова ДФС України за допомогою свого радника протягом 2015-2016 років забезпечив юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 млрд грн. У результаті він неправомірно отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн", - нагадують у САП.