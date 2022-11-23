Події

17:59 23.11.2022

Ракетні удари зупинили майже всю генерацію в країні, знеструмлено більшість споживачів - Міненерго

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Ракетні удари зупинили майже всю генерацію в країні, знеструмлено більшість споживачів - Міненерго

Унаслідок ракетних ударів у середу знеструмлено всі атомні, більшість тепло- та гідроелектростанцій, що призвело до відключення е/е для більшості споживачів в Україні, повідомили в Міністерстві енергетики.

"Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних, більшості теплових і гідроелектростанцій. Також уражені об'єкти електропередачі", - зазначено в повідомленні Міненерго у фейсбуці в середу.

Унаслідок цього знеструмлено більшість споживачів у всій країні, відбуваються аварійні відключення світла, зазначили в міністерстві. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Як запевнили в Міненерго, енергетики вже працюють і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, але попередили, що з огляду на масштаби руйнувань знадобиться певний час.

"Але Росії не вдасться залякати українців. Вони не бояться холоду, темряви, терористів. Ми їх перемагаємо спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці. Довіряйте енергетикам, вірте ЗСУ!" - наголосили в Міненерго.

Теги: #міненерго

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