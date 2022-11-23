Події

17:05 23.11.2022

У Києві 11 постраждалих від обстрілів, із них одна дитина - мер

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11 людей дістали поранень унаслідок обстрілів російськими окупантами Києва у середу, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У нас 11 людей були поранені, 10 осіб госпіталізовано, з них одна дитина. Щодо загиблих у нас наразі інформація відсутня", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ" у середу.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих і шістьох постраждалих унаслідок влучання у двоповерхову будівлю. Пізніше Кличко уточнив, що внаслідок ударів у Києві постраждали дев'ятеро людей, вісім із яких були госпіталізовані, а одній медики надали допомогу на місці.

Теги: #кличко #постраждалі

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