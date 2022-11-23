Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

В України з'явився шанс отримати танки від країн-партнерів, заявив голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"В України з'явився шанс отримати, нарешті, західні танки. Під час численних зустрічей з делегаціями країн НАТО на Парламентській асамблеї одним з наших завдань було усунути перешкоди, які досі блокували виділення нам важкої бронетехніки. Не можу поки що вдаватися у подробиці того замкненого кола, яке ми мусили розірвати, але, схоже, нам вдалося знайти вихід. Механізм ми погодили з усіма делегаціями ключових для нас постачальників танків - Німеччини, Іспанії та, найголовніше, - США", - написав Чернєв у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що після повернення делегацій додому процес має бути запущений.

"У США цим займеться ціла група конгресменів обох партій", - наголосив народний депутат.