СБУ під час контррозвідувальних заходів у приміщеннях УПЦ (МП) знайшла проросійську літературу, готівку та "сумнівних" громадян РФ

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області: знайдено проросійську літературу, готівку РФ.

"Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб", - ідеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у середу.

За інформацією СБУ, понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфу.

"Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, які перебували на території об'єктів", - наголошується в повідомленні.

У СБУ інформують, що деякі громадяни під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або мали паспорти громадян України з ознаками підроблення чи пошкодження.

"Також на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван". При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - інформують в українській спецслужбі.

Крім того, як ідеться в повідомленні, під час контррозвідувальних заходів виявлено проросійську літературу, яку використовували під час навчання в семінарії та парафіяльних школах, зокрема для пропаганди "руского міра", готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. та кілька тисяч російських рублів.

У СБУ наголошують, що зазначені заходи безпеки відбувалися у межах чинного законодавства. "У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у повідомленні.