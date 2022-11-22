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21:30 22.11.2022

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

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Імпорт генераторів різного типу в Україну з 1 До 21 листопада становив 136 тис. одиниць сумою майже $88 млн, повідомив заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"З митної пільги (наданої постановою КМУ № 1260) завезли вже 32 тисяч одиниць генераторів. Сума наданої пільги $5,2 млн", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, уряд постановою №1260 від 9 листопада, яка набула чинності 11 листопада, скасував ПДВ та ввізне мито на імпорт в Україну енергоустаткування для проходження зими. До його списку увійшли, зокрема, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, апаратура для комутації або захисту електричних ланцюгів або для підключення до електричних кіл або в електричних ланцюгах для напруги понад 1000 В, пульти, панелі, розподільні щити, обладнання та пристрої фільтрації чи очищення води.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 листопада у зв'язку зі скаргами на перешкоди, що чинять фізособи при ввезенні генераторів і зарядних станцій, повідомив про схвалення урядом протокольного рішення щодо гарантування безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

 

 

Теги: #імпорт #генератори

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