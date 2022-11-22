Події

20:22 22.11.2022

На Херсонщині запрацював Координаційний гуманітарний центр

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у співпраці з Херсонською обласною військовою адміністрацією та волонтерськими організаціями ініціювало відкриття Координаційного гуманітарного центру на Херсонщині.

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, це дозволить покращити обмін інформацією щодо потреб евакуації та гуманітарної допомоги між місцевим населенням, волонтерами та владою.

"При гуманітарному центрі працює гаряча лінія, операторам якої жителі Херсонщини можуть залишити заявку на евакуацію та отримання гуманітарної допомоги. Звернутися до колцентру можна за телефоном: (066) 637-49-85 або у месенджерах Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що для того, щоб евакуювати маломобільних осіб і людей похилого віку каретами швидкої допомоги до Дніпра, необхідно дзвонити за номером: (099) 750-99-92. При цьому евакуйованих громадян забезпечують безкоштовним притулком.

"Повідомити про бажання евакуюватися можна і через гарячу лінію Херсонської ОВА за телефонами: 0800-330-951, (091) 481-78-45 або Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96 ", - наголосили у відомстві.

Там додають, що до організації евакуації приєдналися волонтерські організації Help People (організує безкоштовну евакуацію мікроавтобусами людей та їхніх домашніх улюбленців до Миколаєва, телефон: (093) 696-97-88), фонд "Світлі справи" (допомагає евакуюватися та надає тимчасовий притулок, з питань евакуації, необхідно звертатися за телефоном: 0800-300-520, щодо тимчасового притулку – (093) 544-33-08), благодійний фонд "Берегиня" (евакуація з Херсона та Берислава, реєстрація – за посиланням: https://docs .google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT0E0H156AIfQFN-_T-EFlmHjmHBFhy4f8nm1dBqUxZ3XPGg/viewform?fbclid=IwAR2pKMRuA_08WljTw71IZjjWuipZ.

 

 

Теги: #центр #евакуація #херсонська_область

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