Херсонська область отримала понад 60 тонн гумдопомоги від Чернівецької та Житомирської громад

Понад 60 тонн гуманітарної допомоги, включно з продуктами харчування, питною водою, буржуйками та засобами гігієни, одержала Херсонська область від Чернівецької та Житомирської громад, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Допомога від областей продовжує надходити до жителів Херсонщини. Сьогодні понад 60 тонн гуманітарної допомоги Херсонщина отримала від Чернівецької та Житомирської громад. Це продукти харчування, питна вода, буржуйки та засоби гігієни. Долучилися до формування допомоги підприємці області, волонтери, голови громад та благодійники", - написав він у телеграм-каналі.