Кулеба: Тільки припинення обстрілів РФ інфраструктури України, виведення військ, звільнення всіх полонених і депортованих можуть відкрити шлях до миру

Тільки реальні дії Росії, а саме припинення терористичних обстрілів української інфраструктури, виведення військ з української території, звільнення всіх полонених та депортованих можуть відкрити шлях до миру, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, проте наразі Україна не бачить такої готовності з російської сторони.

"Лише реальні дії Росії: припинення терористичних обстрілів української інфраструктури, виведення військ з української території, звільнення всіх полонених та депортованих можуть відкрити шлях до миру. Наразі ми не бачимо такої готовності з боку Росії. Її дії навпаки демонструють, що вона не прагне до миру та не готова припинити агресію", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

За його словами, зазнаючи поразок на фронті, російський режим просто хоче виграти час, щоб відновити свій потенціал і підготуватися до нового удару.

"Російська сторона вже відверто визнає, що ракетні удари по критичній інфраструктурі України здійснюються з метою примусу нашої країни до переговорів. Але режим Путіна прорахувався - своїми терористичними атаками він не змусить українців поступитися своєю свободою та незалежністю", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що тільки Україна визначатиме, коли і як вестиме переговори з агресором.

"Не буде жодних домовленостей про Україну без України. Ми вдячні нашим партнерам за неодноразове підтвердження згоди щодо цієї позиції. Розраховуємо на її збереження та продовження підтримки України та посилення тиску на Росію", - зазначив Кулеба.