На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський

Питання забезпечення Збройних сил України, захисту об'єктів енергетичної інфраструктури та її роботи в зимовий період розглянули учасники засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

Крім того, за його словами, на засіданні головнокомандувач ЗСУ і командувачі військ стратегічних напрямів доповіли про поточну ситуацію на фронті.