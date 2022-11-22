Події

13:19 22.11.2022

На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський

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На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський

 Питання забезпечення Збройних сил України, захисту об'єктів енергетичної інфраструктури та її роботи в зимовий період розглянули учасники засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

Крім того, за його словами, на засіданні головнокомандувач ЗСУ і командувачі військ стратегічних напрямів доповіли про поточну ситуацію на фронті.

 

Теги: #ставка #зеленський

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