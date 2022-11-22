На Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів із мінометів, САУ та РСЗВ - К.Тимошенко
На Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів на території чотирьох громад, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вранці у вівторок.
"Зафіксовано близько 100 прильотів із мінометів, САУ, РСЗВ. Російські терористи обстріляли чотири територіальні громади: Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю закладу культурну та приватний будинок. У селі Кіндратівка Хотінської громади також пошкоджено приватні будинки і будівлі.
На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.
"На щастя, жертв немає", - зазначив Тимошенко.