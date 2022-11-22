Події

07:51 22.11.2022

Окупанти в одному із населених пунктів Генічеського району Херсонщини облаштували катівню

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Окупанти в одному із населених пунктів Генічеського району Херсонщини облаштували катівню

Російські окупанти в одному з населених пунктів Генічеського району Херсонщини облаштували катівню на території бази відпочинку, в якій утримували і катували українців, повідомляє Генеральний штаб України.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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