Ворог продовжує наступальну операцію на бахмутському та авдіївському напрямках

Російські окупанти продовжують вести наступальну операцію на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Водночас ворог на чотирьох напрямках веде оборону. Зокрема, на куп'янському та лиманському, де здійснює обстріл із танків, мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

А на новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Тим часом на сіверському у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника поки що не виявлено.