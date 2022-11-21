Очне навчання у київських школах з 28 листопада здійснюватиметься з 9:00 до 16:00 - КМДА

Офлайн-навчання у київських школах в умовах відключень електроенергії з 28 листопада здійснюватиметься у світловий день – з 09:00 до 16:00, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначено, що для дітей початкових класів – до уроків і після них – працюватимуть групи подовженого дня.

"Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов'язкове", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У КМДА додають, що після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулися 111,5 тис. школярів із майже 236,4 тис. дітей, які перебувають у Києві.

"Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня. У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі зможуть піти за бажанням в оплачувану відпустку", - підсумували в адміністрації.