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18:15 21.11.2022

НАБУ та САП викрили ексдиректора бронетанкового заводу та його заступника на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

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НАБУ та САП викрили ексдиректора бронетанкового заводу та його заступника на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у понеділок повідомили про підозру колишньому директору та заступнику директора Житомирського бронетанкового заводу у розтраті майна заводу на понад 4,5 млн грн.

Як повідомляється на сайті НАБУ, дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили з мобілізаційного резерву та розпорядилися на свій розсуд. Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки в період воєнного вторгнення Росії до України", - йдеться у повідомленні.

Теги: #набу #розтрата #сап #жбтз

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