Постраждалих унаслідок обстрілів російських окупантів мешканців Херсона та Антонівки доставлено до лікарні - К. Тимошенко

Чотирьох мешканців Херсона та одну мешканку с. Антонівка, які постраждали внаслідок обстрілів зазначених населених пунктів окупантами у понеділок, доправили до Херсонської обласної лікарні, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Унаслідок обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили чотирьох осіб, які дістали травм. Під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла", - написав Тимошенко у телеграмі.

Він також додав, що внаслідок обстрілів окупантами с. Антонівка постраждала жінка, яку також доправили до Херсонської обласної лікарні.