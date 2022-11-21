Події

15:54 21.11.2022

На Харківщині працює 98% котелень, запланованих до включення, - Синєгубов

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На Харківщині працює 98% котелень, запланованих до включення, - Синєгубов

 На Харківщині без тепла залишаються не більше ніж 3% багатоквартирних будинків та об'єктів соцсфери.

"Уже працює 98% запланованих до включення котелень. Підключено до тепла понад 97% багатоквартирних будинків, понад 98% об'єктів соціальної інфраструктури. Це стосується, зокрема, Ізюма, Куп'янська та інших звільнених населених пунктів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що продовжуються роботи з відновлення електро- та газопостачання. На минулих вихідних електроенергію отримав Куп'янськ-Вузловий, у якому світла не було декілька місяців. Днями було відновлено подачу газу в Липці.

 

Теги: #тепло #енергетика #харківська_область #синєгубов

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