25 молодих вчених України отримуватимуть іменні стипендії Героїв України - Героїв Небесної сотні - Міносвіти

25 молодих вчених України отримуватимуть іменні стипендії Героїв України - Героїв Небесної сотні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної сотні визначено переможців на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим на 2023 рік", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що на конкурс було подано документи 71 претендента, які працюють або навчаються у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств України, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України.

Переможцями конкурсу стали 25 найкращих молодих вчених України, які мають вагомий внесок у розвиток української науки як важливу складову захисту національних інтересів України, посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки та освіти, а також активну громадянську позицію.

Зокрема, визначення переможців на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим відбулося відповідно до п'ятьох номінацій: стипендія імені Дмитра Максимова - п'ять осіб; стипендія Імені Назарія Войтовича - п'ять осіб; стипендія імені Романа Гурика - п'ять осіб; стипендія імені Устима Голоднюка - п'ять осіб; стипендія імені Юрія Поправки - п'ять осіб.